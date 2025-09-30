«Колоссальное улучшение». Маск заявил, что его ИИ-компания перепишет «Википедию»

Илон Маск, американский миллиардер, объявил, что его компания xAI перепишет «Википедию», исключив из нее запрещенные источники. Обновленную версию опубликуют в открытом доступе.

«Мы создаем Grokipedia от xAI. Это будет колоссальным улучшением по сравнению с „Википедией“. Честно говоря, это необходимый шаг на пути к цели xAI — познанию Вселенной», — написал Маск в соцсети Х.

В начале сентября Илон Маск поддержал идею прекратить финансирование «Википедии». Причиной стало то, что в одном из материалов консервативного активиста Чарли Кирка назвали «белым националистом».

Ранее Илон Маск купил более 2,5 миллионов акций Tesla, потратив около миллиарда долларов. После этого они выросли в цене на 6%. До покупки бизнесмену принадлежало примерно 13% акций компании. Эта сделка стала первой для миллиардера на фондовом рынке с февраля 2020 года.