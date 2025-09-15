Илон Маск купил акции Tesla на миллиард долларов

Бизнесмен Илон Маск приобрел более 2,5 миллиона акций Tesla на сумму около миллиарда долларов. Об этом сообщил телеканал CNBC .

После этого они выросли в цене на 6%. До покупки Маску принадлежало примерно 13% акций компании. Эта сделка стала первой для бизнесмена на фондовом рынке с февраля 2020 года.

Ранее Маск потерял статус самого богатого человека планеты: по версии агентства Bloomberg, им стал сооснователь производителя программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон, состояние которого достигло 393 миллиардов долларов — из них 70 миллиардов он получил всего за сутки. Для сравнения, состояние Маска оценивают в 385 миллиардов.