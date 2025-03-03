Politico: в ЕС опасаются, что фон дер Ляйен расширит полномочия на фоне кризиса

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может воспользоваться ситуацией и усилить свое влияние перед саммитом по Украине. Такой прогноз опубликовала газета Politico .

Источники издания заявили, что некоторые страны Евросоюза опасаются расширения полномочий ЕК на фоне кризиса в объединении. Также фон дер Ляйен получит возможность усилить свое влияние на национальные правительства.

«В национальных столицах опасаются, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен воспользуется кризисом», — отметили авторы материала.

Один из высокопоставленных дипломатов ЕС рассказал изданию, что страны Евросоюза по-прежнему сами в значительной степени несут ответственность за оборону. Польша и Финляндия планируют оградить свой сектор ВПК от попыток Еврокомиссии расширить полномочия, добавила газета.

«У Польши есть четкая идея о том, что она хочет сделать это вне [Европейской] комиссии», — подчеркнул еще один источник Politico

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Еврокомиссия нарушила две гарантии энергетической безопасности страны. Он напомнил об ударе ВСУ по инфраструктуре газопровода «Турецкий поток» и переговорах о перезапуске транзита газа из России в Центральную Европу через украинскую территорию.