Количество пострадавших при обрушении трассы в Китае выросло до 24 | 360°

Мир 01 мая 2024, 13:32 Количество пострадавших при обрушении трассы в Китае выросло до 24 CCTV: число жертв при обрушении трассы в Гуандуне выросло до 24 Luan Qincheng/XinHua / Global Look Press

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Число жертв обрушения участка трассы в китайской провинции Гуандун увеличилось до 24. Об этом сообщило Центральное телевидение КНР (CCTV), сославшись на местные власти. До этого говорилось о 19 погибших.

Отмечается, что под завалами нашли 20 автомобилей.

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«Всего пострадали 54 человека, из них подтверждена смерть 24 человек», — указало СМИ.

Известно, что раненые в больнице, их жизнь вне опасности.

Обрушение части скоростной магистрали «Мэйда», ведущей из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь, случилось около 21:00 по московскому времени 30 апреля. Площадь обрушившегося участка дорожного полотна составила 184,3 квадратных метра, длина — почти 18 метров.

В разборе завалов на месте происшествия задействовали около 500 специалистов. Ликвидация последствий случившегося продолжается.

Ранее, в конце марта, в китайской провинции Шаньси 13 человек погибли в результате аварии с пассажирским автобусом. Он на большой скорости влетел в стену тоннеля на трассе.