Почти 20 человек погибли при обрушении автомагистрали в Китае | 360°

Происшествия 01 мая 2024, 08:49 Почти 20 человек погибли при обрушении автомагистрали в Китае CCTV: при обрушении скоростной автомагистрали в Китае погибли минимум 19 человек

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Не менее 19 человек погибли в результате обрушения скоростной автомагистрали в провинции Гуандун на юге Китая. Еще 30 — пострадали, сообщил телеканал CCTV.

«В настоящее время все полосы в обоих направлениях скоростной автомагистрали Мэйчжоу-Далянь закрыты», — сообщили авторы материала.

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На месте происшествия создали аварийно-спасательный штаб, где работают около 500 человек. В спасательной операции участвовали сотрудники службы безопасности, экстренной помощи, пожарной, медицинской, транспортной и горноспасательной службы.

«В результате аварии обрушилось в общей сложности 18 транспортных средств», — указано в материале.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, площадь обрушившегося дорожного полотна — 184,3 квадратных метра.

Ранее в Китае произошла смертельная авария в провинции Шаньси — пассажирский автобус на полном ходу влетел в стену тоннеля. Всего в автобусе в момент аварии находился 51 человек, минимум 13 из них погибли.