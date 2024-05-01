Около 500 специалистов отправили на разборы завалов обрушившейся трассы в Китае | 360°

Мир 01 мая 2024, 09:28 Около 500 специалистов отправили на разборы завалов обрушившейся трассы в Китае Xinhua: в разборе завалов на трассе в Китае приняли участие 500 спасателей

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Скоростная автомагистраль рухнула в ночь на 1 мая в провинции Гуандун на юге Китая, в результате погибли по меньшей мере 19 человек. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Из-за обрушения трассы порядка 30 местных жителей попали в больницу, под завалами остаются 18 машин. ЧП произошло на магистрали, следующей из провинции Гуандун в провинцию Фуцзянь. Специалисты разбирают завалы, всего в спасательной операции приняли участие порядка 500 человек.

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«Еще 30 человек поступили в больницу их жизни ничего не угрожает, сообщили власти города Мэйчжоу», — отметили в издании.

По информации местных властей, площадь рухнувшего дорожного полотна составляет около 184,3 квадратных метра.

Ранее в китайской провинции Шаньси пассажирский автобус на большой скорости врезался в стену тоннеля на высокоскоростной трассе. Жертвами ДТП стали 13 человек. На момент аварии в автобусе находился 51 пассажир, часть из них получили травмы.