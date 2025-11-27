Количество погибших при пожаре в Гонконге увеличилось до 44

Власти Гонконга уточнили количество пострадавших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court. Почти 300 человек пропали без вести, 44 погибли, сообщила газета South China Morning Post .

Десятки человек госпитализированы, из них 45 — в тяжелом состоянии. Погибли 44 человека, включая пожарного, еще 279 человек объявлены пропавшими без вести.

Ранее глава администрации региона Джон Ли сообщал о 36 погибших и 29 пострадавших. Огонь в Wang Fuk Court разгорелся 26 ноября, перекинувшись по бамбуковым лесам на все восемь высоток жилого комплекса. Власти объявили эвакуацию из двух близлежащих районов.

