Количество погибших при пожаре в Гонконге увеличилось до 44
SGMP: при пожаре в Гонконге погибли 44 человека
Власти Гонконга уточнили количество пострадавших при пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court. Почти 300 человек пропали без вести, 44 погибли, сообщила газета South China Morning Post.
Десятки человек госпитализированы, из них 45 — в тяжелом состоянии. Погибли 44 человека, включая пожарного, еще 279 человек объявлены пропавшими без вести.
Ранее глава администрации региона Джон Ли сообщал о 36 погибших и 29 пострадавших. Огонь в Wang Fuk Court разгорелся 26 ноября, перекинувшись по бамбуковым лесам на все восемь высоток жилого комплекса. Власти объявили эвакуацию из двух близлежащих районов.
