В Иркутске начался крупный пожар на заводе стеновых панелей

МЧС: в Иркутске ликвидируют пожар в цехе производству стеновых панелей

Спасатели тушат крупный пожар на предприятии в Иркутске, огонь разгорелся в цехе по производству стеновых панелей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

ЧП произошло в здании на Полярной улице. Предварительно, площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров.

«На данный момент информации о пострадавших не поступало», — уточнили в ведомстве.

Для ликвидации возгорания МЧС задействовало более 30 специалистов и 10 единиц техники.

Ранее пожар вспыхнул на одном из крупнейших хлебокомбинатов в России — заводе «Черемушки» на юго-западе Москвы. Огонь охватил кровлю, пожарным удалось ликвидировать открытое горение, но кровля продолжала тлеть. По информации источника 360.ru, в результате ЧП пострадала сотрудница предприятия.

Позже в МЧС подтвердили, что пожар разгорелся на третьем этаже пятиэтажного производственного корпуса.