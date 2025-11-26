Количество погибших при мощнейшем пожаре в Гонконге увеличилось до 36

Число жертв крупного пожара в Гонконге увеличилось до 36 человек. Об этом сообщил глава администрации региона Джон Ли (Ли Цзячао), его слова привел портал HK01 . Связаться не удается с 279 жителями, еще 29 человек находятся в больницах, из них семеро — в критическом состоянии.

Пожар вспыхнул в среду и охватил все восемь высотных зданий жилого комплекса Wang Fuk Court. По данным South China Morning Post, там проживают около четырех тысяч человек.

Огонь стремительно распространился по строительным лесам из бамбука. Причина возгорания пока не установлена. Жильцы несколько месяцев жаловались на рабочих, которые курили во время отделочных работ.

Часть людей оказались заблокирована внутри многоэтажек. Из-за угрозы дальнейшего распространения огня власти эвакуировали два соседних района.

Местные жители резко раскритиковали действия экстренных служб. По их словам, несмотря на близость пожарной станции, пламя распространялось слишком быстро. Другие обращали внимание на то, что вертолеты с водосбросами так и не были задействованы.

