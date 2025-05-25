«Когда Бог не дал мозгов». Грузинский музыкант осквернил российский флаг на концерте

Грузинский певец Эркеле Гецадзе во время концерта на музыкальном фестивале Tbilisi Open Air осквернил флаг России. Видео его поступка появилось в социальных сетях.

На кадрах Гецадзе сначала бросил флаг на пол, а затем положил в пакет и сымитировал мочеиспускание. Свидетелями «перформанса» стали тысячи человек.

Известно, что Эрекле Гецадзе размещает песни на российских площадках, в том числе и на «Яндекс Музыке».

Представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале заявила, что правоохранительные органы страны дадут соответствующую оценку этому безобразному акту.

«Флаг останется флагом, какой бы псих что бы с ним ни вытворял. Когда Бог не дал мужчине мозгов, работать приходится другими органами — в данном случае тем, который чаще всего попадается под руку. Чего не сделает безмозглый для самоудовлетворения. Странно, что в перчатке. Но, видимо, хорошо себя знает», — написала она.

Ранее в Обнинске установили личности несовершеннолетних, потоптавшихся на флаге в цветах георгиевской ленты.