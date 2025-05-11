Потоптавшихся на флаге детей в Обнинске разыскали

СКР начал проверку после того, как дети в Обнинске осквернили георгиевскую ленту

В Обнинске школьники осквернили символ Победы, растоптав флаг в цветах георгиевской ленты. Хулиганов вычислили, началась проверка, сообщила пресс-служба Следственного управления СКР по Калужской области.

Флаг в черную и оранжевую полоски установили на доме в жилом комплексе «ПростоКосмос 2.0» в честь 80-летия Победы. Он упал на асфальт.

Двое мальчиков вместо того, чтобы поднять взяли и потоптались на нем. Их выходку сняла камера видеонаблюдения, записи попали в интернет.

Правоохранители начали проверку, по результатам которой они дадут процессуальную оценку действиям школьников.

«Личности правонарушителей установлены. С ними и их родителями проводятся необходимые процессуальные действия», — уточнили в ведомстве.

В Ленобласти ранее неизвестные осквернили мемориал «Братская могила». Они обезобразили памятник на Березовой аллее красной краской. Полиция возбудила уголовное дело.