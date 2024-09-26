Кобахидзе назвал несерьезным решение США аннулировать его приглашение на прием к Байдену

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал несерьезным решением администрации президента США Джо Байдена отозвать приглашение на прием. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Я не могу сделать по этому поводу особенных комментариев. Это несерьезно. <…> Мне будет сложно дальше комментировать эту тему», — заявил Кобахидзе.

По его словам, приглашение к грузинской делегации поступило три дня назад, но потом его аннулировали. Произошедшее грузинский премьер назвал гуманитарным актом в пользу оппозиции страны, отметив, что в этом нет никакого практического эффекта.

Ранее Кобахидзе назвал несерьезными угрозы Запада ввести санкции против страны. Кроме того, председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что санкции США, введенные против высокопоставленных представителей МВД Грузии, стали нападением на государство.