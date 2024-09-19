Новые санкции США против Грузии назвали нападением на страну

Санкции США против высокопоставленных представителей МВД Грузии нужно трактовать как нападение на страну. Об этом заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, его процитировало издание «Sputnik Грузия».
«В любой стране полицейский — лицо государства и его представитель. Поэтому любое нападение на полицейского — это нападение на государство», — подчеркнул он.
Папуашвили подчеркнул, что перезагрузка отношений с США возможна, только если прекратятся ложные обвинения в адрес Грузии и ее народа. Он связал санкции с предстоящими парламентскими выборами и желанием США мотивировать «абсолютно никчемную» грузинскую оппозицию.
Выборы пройдут 26 октября.
Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал угрозы Запада ввести санкции против страны несерьезными.
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