Самое интересное на прошедших в США президентских выборах то, как команда Дональда Трампа опять всех перехитрила в плане планирования и проведения кампании. Представители демократов и левых по всему миру, включая наших бывших соотечественников, пишут, что результаты голосования их очень удивили. Такого отрыва не ожидал никто. Напоминает первую победу Трампа в 2016-м, правда же? Но как так, наступить на грабли еще раз?

В прошлый раз все были в шоке от того, как республиканцы организовали таргетную рекламу в соцсетях, после чего и Россию обвиняли, и Цукербергов на допросы вызывали. Удалили Трампа отовсюду. А демократы как лупили, так и продолжили лупить через телеканал CNN и все похожее, в том числе через демократические проекты на Facebook* типа Now This. Где геи пробуют картошку из «Макдоналдса».

Понятно, что сейчас это кажется чем-то сложившимся в наших головах. Может, и не так. Но все же. В этот раз республиканцы выбрали самых популярных и авторитетных — среди нормальных, традиционных людей — персонажей и достаточно долго при помощи них транслировали свои идеи. А перед выборами вывалили вообще все, что можно.

Фото: Соцсети

Причем республиканцы выбрали их давно, два-четыре года назад, и начали системно себя связывать с их успехом, вкладывать деньги.

Дана Вайт — популярный руководитель UFC, боев без правил, которые становятся чуть ли не главным мировым спортом. Трамп в течение двух лет ходил на все важные мероприятия, сидел в первом ряду, уделял ему время и внимание.

Фото: Трамп на турнире UFC. Alejandro Salazar/Keystone Press Agency / Global Look Press

Илон Маск — ну, тут все понятно. Только неясно было, зачем он за 44 миллиарда долларов (!) в 2022-м, за два года до выборов, купил Twitter. Сейчас стало понятно: это помогло им победить. В итоге в соцсети X сидят одни сторонники Трампа, а демократы валят. Теперь у республиканцев есть своя мощная платформа, где никто не забанит.

Джо Роган — суперпопулярный блогер и комментатор UFC, самый успешный подкастер в мире. Первое интервью у Маска взял в 2020 году. Они тогда курили траву, это видео разлетелось по всему интернету.

Фото: YouTube

Перед выборами к нему в подкаст пришли Трамп (45 миллионов просмотров только на YouTube и жалобы на то, что видеохостинг не поставил этот выпуск в раздел Trending), Джей Ди Вэнс (15 миллионов просмотров), Илон Маск (11 миллионов просмотров только на YouTube). Все эти интервью они выложили на X, бывшем Twitter, и собрали еще столько же.

В 2020 году Spotify приобрела эксклюзивные права на все новые видео на канале Джо Рогана. По данным New York Times, контракт обошелся компании в 200 миллионов долларов. Деньги заплатили за то, чтобы свои новые выпуски Роган выкладывал только на Spotify. Менее чем за год до выборов Роган начал снова публиковать видео на YouTube. При этом контракт со Spotify вроде и не расторг. Конечно, интересных персонажей было больше: например, победитель US Open по гольфу Брайсон Дешамбо, у которого есть, как сегодня принято говорить, позывной Ученый. Трамп отдельно благодарил его в победной речи. Позывной свой Дешамбо получил за научный подход к победам. Впервые в истории гольфа он разработал клюшки под свою анатомию, а чтобы увеличить силу удара и точность, поднял мышечную массу.

Фото: Брайсон ДеШамбо. Koji Aoki/AFLO / Global Look Press

Мы о гольфе знаем мало, но для ключевой аудитории в США это тоже своеобразный Илон Маск.

Подход к выбору команды и фаворитов был стратегический, разрабатывался не один год. Уже тогда штаб Трампа понял, что в Facebook*, Instagram* и TikTok успешных размещений ждать не стоит. Республиканцы сделали ставку на, как сейчас говорят, инфлюенсеров. Только своих.

То, что это было осознанно и прорабатывалось не один год, можно понять и по тем гениям, которые вылетели из команды. За примерами далеко ходить не надо. Известный скандальный музыкант, дизайнер одежды Канье Уэст активно участвовал в прошлой предвыборной кампании Трампа. За эти годы он хоть и не сильно поменял взгляды, но так погряз в скандалах и прочих модных дискурсах — к примеру, носить одежду жене или ей можно ходить голой, — что на этот раз просто куда-то исчез. Красную бейсболку консерваторов на публике тоже больше не носит. И за поддержку благодарить его не стали.

Фото: Канье Уэст и Дональд Трамп, 2018 год. Ron Sachs/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Казалось бы, ЛОМы — известный термин на всех избирательных кампаниях, в том числе в России. Но республиканцы подошли к этому стратегически. Готовились долго. Всех важных наградили, а спорных исключили задолго до кампании. Если бы это было просто, то так бы сделали и демократы. Но у них и стратегии не оказалось (в последний момент убирали президента в деменции, искали «а кто тогда?»). Видимо, лидеры мнений, защитники ЛГБТ* (+ еще много букв), открыватели границ для наркокартелей и другие прекрасные ребята у большинства жителей Соединенных Штатов уже не ассоциируются с верой в прекрасную Америку будущего.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена ** ЛГБТ — экстремистская организация, запрещенная в России.