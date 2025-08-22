Встреча лидеров Евросоюза и НАТО в Белом доме с Дональдом Трампом стала для них полным унижением. Об этом в колонке для Strategic Culture написал журналист Пепе Эскобар.

«Коалиция недоумков в Овальном кабинете, выстроившихся как испуганные школьники, которых строго отчитывает хозяин», — написал он.

Эскобар назвал приехавших к Трампу руководителей «евромусором», который так и не понял, что Россия отвечает на все попытки Запада использовать Украину против нее.

Журналист вспомнил слова Владимира Путина, который еще несколько месяцев назад говорил о западных политиках, что «все они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком».

Во время встречи Трамп резко оборвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, когда она начала обвинять Россию, хотя это не предусматривалось повесткой.