«Мы собрались для другого вопроса». Трамп прервал фон дер Ляйен во время обвинений России
Трамп резко прервал речь фон дер Ляйен во время переговоров в Белом доме
Президент США Дональд Трамп неожиданно прервал антироссийскую речь Урсулы фон дер Ляйен, главы Еврокомиссии, во время переговоров в Белом доме. Он напомнил ей, что обсуждение с европейской стороной касается только заключения соглашения. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.
Во время трансляции Трамп остановил обсуждение темы, предложенной главой Еврокомиссии. Он подчеркнул, что целью встречи было достижение конкретных соглашений, а не просто обсуждение этого вопроса.
«Мы собрались для обсуждения другого вопроса. Для заключения сделки», — заявил американский лидер, четко обозначив рамки переговоров.
Его ответ прозвучал на попытку фон дер Ляйен поднять вопрос, не включенный в официальную повестку встречи.
Накануне президент США встретился в Белом доме с Зеленским и лидерами ключевых стран-участниц ЕС. Во время переговоров президент Украины не исключил обмен территориями.