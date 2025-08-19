«Мы собрались для другого вопроса». Трамп прервал фон дер Ляйен во время обвинений России

Трамп резко прервал речь фон дер Ляйен во время переговоров в Белом доме

Президент США Дональд Трамп неожиданно прервал антироссийскую речь Урсулы фон дер Ляйен, главы Еврокомиссии, во время переговоров в Белом доме. Он напомнил ей, что обсуждение с европейской стороной касается только заключения соглашения. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Во время трансляции Трамп остановил обсуждение темы, предложенной главой Еврокомиссии. Он подчеркнул, что целью встречи было достижение конкретных соглашений, а не просто обсуждение этого вопроса.

«Мы собрались для обсуждения другого вопроса. Для заключения сделки», — заявил американский лидер, четко обозначив рамки переговоров.

Его ответ прозвучал на попытку фон дер Ляйен поднять вопрос, не включенный в официальную повестку встречи.

Накануне президент США встретился в Белом доме с Зеленским и лидерами ключевых стран-участниц ЕС. Во время переговоров президент Украины не исключил обмен территориями.