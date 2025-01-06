КНДР запустила баллистическую ракету средней дальности

Северная Корея выпустила ракету, предположительно средней дальности, из района Пхеньяна в сторону Японского моря. Об этом в Объединенном командовании начальников штабов Южной Кореи сообщили агентству Yonhap .

«Северная Корея пустила баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря», — сказали военные.

Они анализируют дальность полета ракеты и другие детали.

Как сообщает агентство, запуск баллистической ракеты КНДР стал первым в этом году. Он произошел спустя два месяца после того, как 5 ноября 2024 года была запущена баллистическая ракета малой дальности (SRBM).

По данным Yonhap, ракета КНДР пролетела не менее 1100 километров. Позже издание Kyodo отметило, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В конце октября Пхеньян запустил новую баллистическую ракету. Продолжительность ее полета составила один час и 26 минут. Южная Корея пригрозила Северной ответом на попытку ядерной атаки. В начале декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел в стране военное положение и объявил созыв «ключевых командиров».