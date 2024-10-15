КНДР взорвала дороги на межкорейском участке

Северная Корея подорвала мосты и некоторые участки двух межкорейских автомобильных дорог со своей стороны границы. Об этом сообщило агентство Yonhap.
В Объединенном командовании начальников штабов Южной Кореи отметили, что северокорейские военные уничтожили восточную и западную трассу к северу от военной демаркационной линии. В связи с этим южнокорейская сторона усилила наблюдение.
Ранее министерство обороны КНДР привело в полную готовность приграничные артиллерийские соединения. В МИД страны заявили, что войска пришли в боеготовность после провокации со стороны Южной Кореи. По данным дипведомства, из соседнего государства несколько раз запускали БПЛА, распространяющие листовки в Пхеньяне.
Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон пригрозила Южной Корее «ужасной катастрофой» в ответ на запуск дронов с агитацией. Она обратилась к южнокорейским властям и рекомендовала им серьезно отнестись к ультиматуму.
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