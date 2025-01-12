Клоун, шантажист и наркоман. Слова Фицо о попрошайке-Зеленском одобрили в Сети

Фицо назвал украинского лидера попрошайкой и шантажистом. Один из пользователей отметил, что премьера Словакии нужно обязательно пригласить на инаугурацию избранного президента Дональда Трампа. Другой согласился, что «клоун-Зеленский шантажирует» президента США Джо Байдена.

«Диктатор-наркоман, должно быть, один из самых успешных попрошаек в истории», — заявил один из комментаторов.

«Остановите безумие», — призвал другой.

Конфликт между Фицо и Зеленским разгорелся после визита премьера Словакии в Россию в декабре прошлого года. Словацкий политик отметил, что его визит в Москву стал реакцией на отказ Зеленского от транзита газа через Украину. Это решение Фицо назвал «политическим капризом».