Китайские автопроизводители Dongfeng и Changan запланировали слияние

Китайские автопроизводители Dongfeng и Changan объявили о планах объединиться и создать крупнейшую автомобильную компанию в стране. Об этом сообщила газета South China Morning Post .

По данным издания, за 2024 год два производителя суммарно выпустили более пяти миллионов автомобилей. Для правительства КНР, которому принадлежат обе компании, это возможность консолидировать отрасль промышленности.

Ранее бывший президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев спрогнозировал снижение продаж китайских автомобилей в 2025 году.

Он считает, что рынок снизится за год на 10-20%, не исключив, что производителям придется корректировать планы по продажам, а дилеры столкнутся с серьезными трудностями из-за снижения спроса.