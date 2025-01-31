Автоэксперт Мосеев спрогнозировал сокращение рынка китайских авто на 10–20%

Автоэксперт, бывший президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев прогнозирует дальнейшее снижение продаж китайских автомобилей в России в нынешнем году. Он ожидает сокращения рынка на 10–20%. Об этом он сообщил в беседе с ИА НСН .

Ранее издание РБК, ссылаясь на источники на автомобильном рынке, написало, что к началу 2025 года на складах российских дистрибьюторов скопилось порядка 700 тысяч автомобилей. Этот показатель является рекордным как минимум с 2020 года. Большая часть этих машин — китайские иномарки, продажи которых упали в последние месяцы из-за снижения спроса. В статье также упоминаются риски закрытия ряда дилерских центров из-за убытков от основной деятельности.

Мосеев подтвердил, что китайские производители столкнулись с трудностями. Он отметил, что не ждет массового банкротства дилеров, но при этом уверен, что производителям придется корректировать планы по продажам на 2025 год.