Китайская танцовщица загорелась во время номера с огнем и прыгнула в реку

The Sun: в Китае женщина загорелась во время танца внутри огненного кольца

Gavriel Jecan/MG 0728..tif
Фото: Gavriel Jecan/www.globallookpress.com

В Китае танцовщица загорелась прямо во время исполнения номера «в огне». Об этом сообщила газета The Sun.

Женщина выступала на песке внутри огненного кольца. Внезапно пламя перекинулось на ее одежду, а затем — на тело и распущенные волосы. Охваченная огнем танцовщица в ужасе побежала по пляжу к реке, чтобы потушиться. Ей удалось спастись в воде.

Женщину госпитализировали, но серьезных ожогов врачи не диагностировали.

В конце марта ЧП во время выступления на льду произошло в России: во время проката на ледовом шоу Татьяны Навки фигурист Никита Кацалапов случайно порезал коньком ногу своей партнерши Виктории Синициной. Он сразу унес девушку со льда на руках, ей наложили четыре шва.

