Фигурист Кацалапов случайно порезал коньком ногу Синицыной
Фигурист Кацалапов: в больнице Синицыной наложили два шва на порез на ноге
Фигуристка Виктория Синицина травмировалась, выступая в ледовом шоу Татьяны Навки. Ее партнер Никита Кацалапов сообщил РИА «Новости», что она получила порез коньком, но ей уже наложили швы.
«Наложили два шва, Вика в порядке. Едем домой. Уж очень хотели сделать все красиво. В первый раз за всю историю нашей любимой программы произошел такой неприятный инцидент», — сказал фигурист.
По его словам, у Синицыной просто «маленькая дырочка от конька», удалось избежать серьезных проблем. Он также поблагодарил всех, кто за них переживал.
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фрагмент видео с ледового шоу «Олимпийские чемпионы. 20 лет», которое пошло в Москве. На кадрах видно, что Кацалапов на руках вынес Синицыну со льда из-за пореза на ноге. Подол платья девушки испачкался в крови.
