Китаянка расправилась с любовником-провидцем отравленными трусами

Жительница Китая решила расправиться с любовником-провидцем и отравила его трусы. Об этом сообщило издание South China Morning Post .

Этот случай произошел восемь лет назад. Мужчину 59-ти лет по фамилии Чжоу госпитализировали в мае 2017 года, спасти его не удалось. Оказалось, что китайца отравила его любовница Цзин. В 2011-м у ее матери обнаружили рак, и женщина обратилась за помощью к Чжоу, который называл себя провидцем.

Позже у пары завязались романтические отношения, Цзин перенесла несколько беременностей. Каждый раз Чжоу заставлял ее делать аборт и отказывался жениться на любовнице. Та решила отомстить и пропитала ядом четыре пары нижнего белья, которые затем отдала Чжоу. В результате тот скончался.

Цзин приговорили к 14 годам за решеткой. Она пыталась добиться отмены приговора, но в 2025 году суд отклонил ее апелляцию.

Похожая история произошла во Флориде. Там местная жительница пыталась отравить двух дочерей молоком, подмешав в напиток отбеливатель.