Американка убила мужа и напоила дочерей отравленным молоком

Жительница Флориды пыталась отравить двух дочерей молоком, в который подмешала отбеливатель. Также женщина расправилась с мужем, сообщило Law&Crime.

Полицейские задержали Джоанн Зефир на парковке в Киссимми. Перед этим женщина рассказала своей невестке, что дала дочерям яд. Родственница смогла уговорить восьмилетнюю племянницу сбежать и позвать на помощь.

В итоге девочка привела правоохранителей к машине матери. В салоне автомобиля они обнаружили Джоанн и ее трехлетнюю дочь. Тело ребенка лежало в детском кресле на заднем сидении. Сотрудники скорой не смогли реанимировать девочку.

Выяснилось, что мать забрала дочерей из дома тети и заставила выпить «специальное молоко», чтоб очистить их «животики». Младшая девочка выпила половину бутылки. Старшая сестра сделала только три больших глотка и ее вырвало.

Также Зефир расправилась со своим мужем. Суд приговорил 39-летнюю американку к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

Ранее в Балашихе задержали 25-летнего мужчину, который на протяжении долгого времени подмешивал в продукты для матери и отчима химический яд.