Китай закупил у России боевые десантные машины на 580 млн долларов

Армия КНР купила у России десантные бронемашины на 580 миллионов долларов при наличии собственного современного парка техники. Об этом сообщило китайское издание Sohu .

Многомиллионный контракт обусловлен стремлением Народно-освободительной армии Китая протестировать возможности российских БМД-4Д, оценить их бронирование, освоить нюансы десантирования и изучить опыт российских военных в организации операций такого типа.

Для КНР закупка БМД-4Д позволит перенять эффективные методы использования техники в реальных условиях и получить представление о тактике десанта, сообщил «Главный Региональный».

В то же время китайские СМИ подчеркивают, что оборонно-промышленный комплекс КНР располагает собственными средствами для переброски десанта. Контракт не означает стратегическую зависимость от поставок. Так как Россия задействует БМД в конфликтах, машины нужны ей для собственных нужд.

The Washington Post связало контракт России и Китая с возможной подготовкой к операции на Тайване. Китайские аналитики в свою очередь отметили, что высадка воздушного или морского десанта — это лишь один из сценариев.

В феврале 2025 года тайваньские военные обнаружили 14 приближающихся к острову самолетов и шесть кораблей НОАК.