Китай заявил об укреплении дружбы с Россией после визита Путина

Китай выразил уверенность в том, что дружба между Пекином и Москвой еще больше укрепится под руководством лидеров двух стран. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, сообщило РИА «Новости» .

«Мы уверены, что под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента Российской Федерации Владимира Путина дружба между Китаем и Россией, передающаяся из поколения в поколение, еще больше укрепится в сердцах людей», — сказал дипломат.

Заявление прозвучало в первый день поездки президента России Владимира Путина в Китай. Российский лидер посетит страну с официальным визитом 19 и 20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Перед началом визита российский президент записал видеообращение в адрес жителей Китая. Он отметил, что рад в очередной раз принять приглашение давнего доброго друга Си Цзиньпина посетить Пекин.