Китай заявил об укреплении дружбы с Россией после визита Путина
Китай выразил уверенность в том, что дружба между Пекином и Москвой еще больше укрепится под руководством лидеров двух стран. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, сообщило РИА «Новости».
«Мы уверены, что под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента Российской Федерации Владимира Путина дружба между Китаем и Россией, передающаяся из поколения в поколение, еще больше укрепится в сердцах людей», — сказал дипломат.
Заявление прозвучало в первый день поездки президента России Владимира Путина в Китай. Российский лидер посетит страну с официальным визитом 19 и 20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
Перед началом визита российский президент записал видеообращение в адрес жителей Китая. Он отметил, что рад в очередной раз принять приглашение давнего доброго друга Си Цзиньпина посетить Пекин.