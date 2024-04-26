США пригрозили Китаю санкциями за торговлю с Россией | 360°

Мир 26 апреля 2024, 02:19 США пригрозили Китаю санкциями за торговлю с Россией Глава Минфина США Йеллен пригрозила КНР санкциями за военные поставки в РФ Freepik

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Власти США могут наложить санкции на банки Китая за активные торговые отношения с Россией. Такое заявление сделала глава американского Минфина Джанет Йеллен, ее процитировало агентство Reuters.

Она напомнила, что президент США Джо Байден подписал указ, наделяющий Минфин правом вводить ограничения против таких банков. Речь идет о финансовых организациях, которые участвуют в поставках продукции двойного назначения.

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«Это важное полномочие. И мы были бы готовы его использовать в случае необходимости», — пригрозила она.

Ранее ряд СМИ написал, что администрация Байдена рассматривает возможность введения санкций в отношении ряда банков, которые Китай использует в торговле с Россией, писал RT.

Также о введении ограничений задумался Евросоюз. За нарушение антироссийских санкций могут быть наказаны более чем десятка компаний из Турции, ОАЭ, Китая и Гонконга.