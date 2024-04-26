Ван И на встрече с Блинкеном призвал к стабильности и прогрессу | 360°

Мир 26 апреля 2024, 06:18 Ван И на встрече с Блинкеном призвал к стабильности и прогрессу Глава МИД Китая Ван И встретился в Пекине с госсекретарем США Блинкеном Unsplash

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В Пекине прошли переговоры главы МИД Китая Ван И с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Политики обсудили проблемы двусторонних отношений, сообщило агентство «Синьхуа».

Ван И заявил, что отношения стран под руководством Си Цзиньпина и Джо Байдена в целом стабилизировались, Китай и США достигли диалога по многим направлениям. Однако, по словам министра, негативные факторы продолжили возрастать и накапливаться.

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«Отношения сталкиваются с различными вмешательствами и саботажами. Законное право Китая на развитие необоснованно подавляется, а основные интересы Китая постоянно подвергаются сомнению», — сказал он.

Глава МИД Китая призвал США в лице Энтони Блинкена к стабильности и прогрессу. Он заявил, что стремление не возвращаться к ошибке нисходящей спирали в двусторонних отношениях докажет искренность стран.

Китайские компании могут попасть под американские санкции из-за сотрудничества с Россией. Глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила, что при необходимости использует такую возможность.