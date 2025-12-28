Посольство КНР: США не смогут сдержать КНР с помощью продажи оружия Тайваню

США не смогут сдержать Китай, продавая оружие Тайваню. Такое заявление сделало посольство КНР РИА «Новости» .

«Использование Тайваня для сдерживания Китая никогда не увенчается успехом», — сказал официальный представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

Так он прокомментировал сообщение Агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона о продаже Тайваню оружия, военной техники и услуг на сумму 11,1 миллиарда долларов.

В список вошли системы Javelin, беспилотники ALTIUS-700M и ALTIUS-600, запасные части для вертолетов AH-1W SuperCobra, реактивные системы залпового огня HIMARS, самоходные артиллерийские установки M107A7 и противотанковые комплексы TOW.

Высокопоставленный дипломат заявил, что Тайвань — это красная линия для Китая, которую США не должны пересекать. Лю Пэнъюй предупредил, что никто не должен забывать о решимости Китая защищать свой суверенитет.

Ранее президент АНО «Центр исследований АТР» Сергей Санакоев прокомментировал планы США по продаже крупного объема вооружений Тайваню. Аналитик предсказал неизбежную жесткую реакцию Китая и дальнейшее обострение ситуации. Он добавил, что Тайвань является частью Китайской Народной Республики. Это признано даже самими Соединенными Штатами.