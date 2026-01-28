Переворот, жадность или предательство? За что арестовали двух китайских генералов

Двоих высокопоставленных китайских генералов обвинили в коррупции и работе на США. Чистки еще не начались, но западная пресса уже вовсю пишет, что вот-вот начнутся массовые репрессии. Одного из «виновников торжества» по привычному шаблону даже попытались назначить лидером оппозиции. Сами китайцы уверены, что правда куда банальнее.

Арест предателей КНР Китайские власти начали расследование против заместителя председателя Центрального военного совета 75-летнего генерал-полковника Чжан Юся и начальника Объединенного штаба 61-летнего генерал-полковника Лю Чжэньли. Их подозревают в «серьезных нарушениях дисциплины и закона», то есть в злоупотреблении полномочиями и коррупции. Кроме того Чжан Юся, которого считали правой рукой председателя КНР Си Цзиньпина и его доверенным лицом, обвиняют и в более серьезном преступлении: он мог передавать Соединенным Штатам важные технические данные о программе создания ядерного оружия в Китае. Если генералы окажутся виновными, поблажек им не будет: борьба с подобными преступлениями ведется бескомпромиссно. Уж к изменникам родины пощады наверняка не будет. Предательство, шпионаж, сепаратизм и подрывная деятельность караются в лучшем случае длительным или пожизненным сроком заключения, в худшем — смертной казнью с конфискацией имущества.

Фото: Генерал-полковник Чжан Юся / www.globallookpress.com 1/2 Фото: Генерал-полковник Лю Чжэньли / Википедия 2/2

Кто такие Чжан Юся и Лю Чжэньли Чжан Юся родился и вырос в Пекине. Он сын одного из первых генералов Народно-освободительной армии Китая, участника многих знаменитых сражений Чжан Цзунсюня. Высокое положение отца и его дружба с отцом Си Цзиньпина обеспечили парню негласное звание «красный принц» — так называют детей и родственников высшего руководства КНР. В армию 18-летний Чжан-младший пошел рядовым. Успел поучаствовать в короткой, но довольно кровавой китайско-вьетнамской пограничной войне 1979-го. Постепенно рос в чинах, дослужился до генеральских погон и звания заместителя председателя Центрального военного совета. Главное — остался на госслужбе, хотя обычно в Китае минимум в 68 лет отправляют в отставку.

Фото: Чжан Цзунсюнь (слева) с революционером Пэн Дэхуаем, 1949 год / Публичное достояние

Лю Чжэньли родился на севере Китая и пробивался в жизни без помощи влиятельных предков. В 19 лет записался на службу в Народно-освободительную армию, через год вступил в компартию. Служил в разведке, потом командовал ротой, хорошо показал себя в китайско-вьетнамских конфликтах 1979 года и последующих конфронтациях. Командные способности Чжэньли оценили по достоинству: вскоре он стал самым молодым командиром общевойсковой армии и заместителем начальника военного округа. Окончил Национальный университет обороны, полгода возглавлял штаб Народной Вооруженной полиции КНР, затем вернулся в армию и получил новые погоны, став самым молодым генерал-лейтенантом.

Фото: Лю Чжэньли на встрече с народом, сентябрь 2025 года. Wang Peng / www.globallookpress.com

Попытка переворота Чжан тихо исчез из поля зрения общественности после ноября 2025 года. Гонконгская газета «Южный Китай» 19 января сообщила об аресте «красного принца». По словам журналистов, его обвиняли в неспособности обуздать аппетиты своих близких соратников, членов семьи и прочих родственников. Сообщи он с самого начала о проблемах партийному руководству, все было бы иначе. Позднее, уже 24 января Министерство национальной обороны официально объявило, что по решению Центрального комитета компартии Китая Чжан и Лю находятся под следствием из-за «серьезных нарушений дисциплины» и «серьезно попрали и подорвали систему ответственности председателя Центрального военного комитета», писала газета «Жэньминь жибао».

Интересно Заместитель председателя Центрального военного совета Китая Чжан Юся неоднократно бывал в России и встречался с президентом Владимиром Путиным. Впервые генерал КНР посетил Москву в 2017 году. Последний визит состоялся в октябре 2024-го для переговоров с министром обороны Андреем Белоусовым.

Многие отметили, что характеристика преступлений была более жесткой, чем в выступлениях против бывшего генерал-полковника Хэ Вэйдуна, который в апреле 2025 года погорел на коррупции и был уволен. Кстати, говорят, что вместе с Чжан и Лю арестовали и членов их семей. Вскоре после известия о задержании Чжан и Лю в окрестностях Пекина заметили солдат и технику. Военные взяли под контроль Запретный город, который находится в центре столицы КНР. Местные жители утверждают, что в китайской социальной сети Weibo отключены все официальные аккаунты военных ведомств, родня не может дозвониться до военных по мобильным. Есть версия, что аресты опальных генералов были финальным аккордом разгрома заговорщиков, планировавших военный переворот в ночь на 18 января. Карбонарии собирались захватить Си Цзиньпина в пекинском отеле и арестовать его, но китайский лидер вовремя уехал и за несколько часов до начала провел контроперацию.

Фото: Глава Китая Си Цзиньпин. Yan Yan / www.globallookpress.com

Версии западных СМИ о коррупции Возможно, преступления Чжана и Лю были связаны с делом о коррупции в ракетных войсках 2023 года. Тогда основательно перетрясли не только армию, но и все ведомства и университеты, связанные с военными исследованиями и разработками, заявили на сайте Radio France Internationale. Уволили много народа, были те, кто совершил самоубийства. Чистку спровоцировал доклад Китайского аэрокосмического института при Университете ВВС США. Там, в числе прочего, было подробно рассказано об организационной структуре ракетных войск, личностях командиров и старших руководителей. Также перечислялись местонахождения и координаты подразделений всех уровней и типы используемых ракет. Данные такого уровня мог передать лишь кто-то из самого высокого военного начальства. Не исключено, что следователи наконец выяснили, кто в 2023 году передал сведения американцам. Либо во время работы над этим делом параллельно нашли и утечки по ядерному оружию.

Фото: Zhao Ge / www.globallookpress.com

Эту же версию поддержало и агентство Reuters. Британская The Guardian высокомерно заявила, что новый скандал вызывает вопросы о политической стабильности в растущей ядерной сверхдержаве. По данным источников The Wall Street Journal, Чжана обвиняют в крупных взятках: в обмен на круглые суммы он продвигал платежеспособных офицеров в системе военных закупок. Версия CNN примерно такая же: руководство КНР просто вычищает «гниль из своих рядов», то бишь коррупционеров. Со своей стороны Bloomberg предположил, что якобы коррупционное дело в действительности служит еще одним прикрытием для Си. Дескать он, пользуясь международными разногласиями, намерен таки полностью подчинить себе Тайвань. Ну а Чжан Юся был потенциальным лидером оппозиции, который мог бы поднять народ на сопротивление.