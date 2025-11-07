Китай принял на вооружение новейший авианосец с электромагнитной катапультой

Китай официально ввел в эксплуатацию новый авианосец «Фуцзянь». Об этом сообщило агентство Xinhua .

Церемония прошла на военно-морской базе в Санье, южной провинции Хайнань. В ней участвовал председатель КНР Си Цзиньпин, который также возглавляет Центральный военный совет.

«Фуцзянь» — первый китайский авианосец с электромагнитной катапультой для палубных истребителей. Испытания прошли успешно.

Корабль может нести такие самолеты, как J-15T, J-35 и KJ-600. Его будут использовать для регулярных задач национальной обороны.

Сейчас в составе ВМС Народно-освободительной армии Китая два авианосца: «Ляонин», созданный на базе советского авианесущего крейсера «Варяг», и «Шаньдун», построенный Китаем на основе «Ляонина». Оба корабля используют неядерную силовую установку.

Ранее Си Цзиньпин в рамках мер по борьбе с коррупцией и нелояльностью в армии отправил в отставку девять генералов. Председатель КНР в том числе уволил Хэ Вэйдуна. Этот влиятельный военный был одним из самых высокопоставленных в стране. Причиной отстранения от службы стали серьезные дисциплинарные нарушения и злоупотребление служебным положением.