За 75 лет своего существования Североатлантический альянс не смог создать более мирный и безопасный порядок. Военно-политический блок должен «уйти в отставку» вместе с покидающим пост генсеком Йенсом Столтенбергом, сообщило китайское издание Global Times .

Скоро Столтенберг перестанет быть главным в НАТО. В штаб-квартире альянса 1 октября дела передадут новому генсеку, экс-премьеру Нидерландов Марку Рютте. Китайские журналисты отмечают, что НАТО существует 75 лет, но это не помогло сделать Европу и мир спокойнее и безопаснее.



«Напротив, „длительный мир“ был достигнут в местах с меньшим вмешательством НАТО и конфронтационного менталитета», — написали авторы статьи.



Журналисты считают, что НАТО должен был перестать существовать после окончания холодной войны. Выживание и развитие альянса зависели только от создания беспокойства по поводу безопасности и участия в конфликтах.

Ранее Столтенберг обвинил Россию в ухудшении отношений с НАТО. Альянс якобы «до последнего» пытался сохранять их и поддерживать диалог со страной, когда подписали акт Россия-НАТО.

Также генсек резко раскритиковал идею создания альтернативной европейской армии. Он предупредил, что это может усугубить существующий дефицит людских ресурсов в Североатлантическом альянсе.