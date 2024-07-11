Китай посчитал недопустимым упоминание страны как угрозы в декларации НАТО

Китай выступил против упоминания себя в документах Североатлантического альянса как «угрозу» и считает, что блоку следует прекратить выдвигать беспочвенные обвинения в сторону КНР. Об этом заявило посольство страны в Вашингтоне в беседе с РИА «Новости» .

«Раздувание тезиса о так называемой „китайской угрозе“ совершенно бесполезно. Китай решительно выступает против использования странами НАТО проблем региональных горячих точек для очернения Китая и разжигания новой холодной войны», — заявили в дипведомстве.

Пекин призвал НАТО не придерживаться устаревшего менталитета холодной войны и игр с нулевой суммой, а также не совершать «опасные действия», подвергающие «Азиатско-Тихоокеанский регион в хаос».

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса в итоговой после саммита декларации сделали «самое серьезное из возможных посланий» Китаю. Они призвали государство прекратить сотрудничество с Россией и не поддерживать РФ материально и политически.