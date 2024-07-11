НАТО «серьезно» призвал Китай отказаться от партнерства с Россией

НАТО направил КНР послание с призывом прекратить сотрудничество с Россией

Ting Shen — Pool via CNP/Keystone Press Agency
Фото: Ting Shen — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Старны НАТО в итоговой декларации направили Китаю «самое серьезное из возможных посланий», в котором призвали прекратить сотрудничество с Россией. Об этом на пресс-конференции заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, его слова привело РИА «Новости».

«Сегодняшнее послание — самое сильное когда-либо направлявшееся Китаю послание НАТО, касающееся вклада Китая в российскую агрессию против Украины», — рассказал Столтенберг.

Генсек НАТО призвал Китай прекратить материальную и политическую поддержку России, передавать продукцию двойного назначения и сырье для оборонной промышленности.

В декларации НАТО также значится, что военный блок продолжит расширение на Черном море и Восточных Балканах.

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