Китай ответил на угрозы Трампа обещаниями о более глубокой поддержке России

Председатель КНР Си Цзиньпин на фоне новых заявлений президента США Дональда Трампа пообещал России «более глубокую» поддержку. Об этом сообщила газета The Telegraph .

Китайский лидер заявил, что Россия и Китай должны усилить взаимную поддержку. По его словам, отношения двух государств углубились, они создают модель международных отношений нового типа.

МИД КНР также выразил протест против односторонних незаконных санкций, которые Трамп пообещал ввести против России в случае отказа от урегулирования конфликта на Украине.

Ранее 15 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров провел двустороннюю встречу с Цзиньпином в Тяньцзине. После этого председатель КНР заявил, что России и Китаю необходимо укреплять взаимную поддержку и сотрудничество на многосторонних межгосударственных площадках, таких как ШОС.