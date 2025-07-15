Лавров встретился с Си Цзиньпином в Китае

Глава МИД России Сергей Лавров провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Сегодня в Тяньцзине пройдет заседание министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества.

Си Цзиньпин поговорил со всеми министрами, которые примут участие в мероприятии. Позже он отдельно пообщался с российской делегацией во главе с Лавровым.

ШОС — это международная организация. В ней состоят Иран, Индия, Китай, Казахстан, Россия, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан и Белоруссия. Страны-наблюдатели — Монголия и Афганистан, партнеры — Шри-Ланка, Азербайджан, Турция, Армения, ОАЭ, Непал, Камбоджа.

Лавров 13 июля прибыл в Китай для участия в заседании Совета глав МИД стран ШОС. В страну он прилетел из Северной Кореи, где до этого провел три дня в городе Вонсан.