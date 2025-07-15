Си Цзиньпин заявил о готовности Китая к взаимной поддержке с Россией

России и Китаю нужно укреплять сотрудничество и взаимную поддержку на многосторонних площадках, таких как ШОС. Об этом на двусторонней встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Китайский лидер назвал дипломата старым другом народа страны и приветствовал его визит в КНР для участия в СМИД ШОС.

«МИД двух стран должны продолжать реализовывать важные договоренности, достигнутые мной и президентом Владимиром Путиным, укреплять сотрудничество и взаимную поддержку на многосторонних площадках, таких как Шанхайская организация сотрудничества», — сказал он.

Ранее Си Цзиньпин и Путин обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Они согласились, что урегулирование ситуации в регионе не имеет силового решения. Также они затронули тему украинского кризиса и двустороннюю повестку дня.