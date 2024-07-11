Миссия Китая при ЕС посоветовала НАТО задуматься о своих действиях на Украине

Североатлантическому альянсу следует прислушаться к заявлениям других стран и задуматься о реальных шагах для урегулирования украинского кризиса. Об этом сообщила миссия Китая при ЕС .

Дипломаты также призвали НАТО прекратить перекладывать вину на другие государства. По мнению китайской стороны, блок перед саммитом в Вашингтоне опубликовал заявление с провокациями, ложью, воинственной риторикой, а также с подстрекательством и клеветой.

В документе миссии Китая при ЕС отметили, что международное сообщество видит, кто именно подливает масло в огонь в украинском конфликте и хочет получить от ситуации личную выгоду.

«Китай занимает честную и открытую позицию в украинском вопросе, которая заключается в содействии миру, переговорам и политическому урегулированию», — заключили в заявлении.

Ранее Китай раскритиковал документ НАТО за упоминание страны в качестве «угрозы». Китайское посольство указало, что блоку следует прекратить выдвигать беспочвенные обвинения в сторону КНР.