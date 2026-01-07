Китай назвал буллингом требование США о доступе к нефти Венесуэлы

Пекин резко осуждает попытки Вашингтона вынудить Венесуэлу прекратить сотрудничество с Китаем и Россией, чтобы передать нефтяные ресурсы под контроль американских компаний. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Венесуэла — суверенное государство, обладающее полным и неотъемлемым суверенитетом над своими природными ресурсами. То, что США нагло применили силу, а теперь требуют распоряжаться венесуэльской нефтью, — это реализация лозунга „Америка прежде всего“ и типичный буллинг», — процитировал дипломата ТАСС.

Мао Нин отметила, что такие действия серьезно нарушают международное законодательство и права венесуэльцев.

США 3 января провели операцию в Венесуэле. Они атаковали гражданские и военные объекты, захватили президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес и вывезли их из страны.

Американские власти обвиняют их в участии в наркоторговле. Мадуро и Флорес не признали себя виновными.

Как стало известно, в результате военной операции в Венесуэле погибли примерно 75 человек. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что во время операции в Латинской Америке американские военные не понесли потерь. Однако несколько человек получили ранения, отметил он.

Ранее платформа Polymarket отказалась выплатить игрокам миллионы долларов за ставки на вторжение США в Венесуэлу. По информации The Guardian, платформа не хочет отдавать выигрыш, потому что захват президента Николаса Мадуро не считается реальным вторжением.