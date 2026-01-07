Число жертв военной операции США в Венесуэле превысило 70 человек
WP: во время военной операции США в Венесуэле погибли 75 человек
Власти США полагают, что в результате военной операции в Венесуэле погибли примерно 75 человек, в том числе мирные жители. Об этом сообщила газета The Washington Post.
Источник издания рассказал, что американские военные убили не менее 67 человек. Другой собеседник газеты предположил, что число жертв составляет примерно от 75 до 80 солдат и мирных жителей. Среди убитых были гражданские лица, а также военнослужащие из Кубы и Венесуэлы.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты не понесли потерь во время выполнения операции в Латинской Америке. Он подчеркнул, что несколько военнослужащих получили ранения.
Армия США похитила из Венесуэлы президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Во время захвата они получили травмы. Врачи обследовали супругов на борту самолета, который доставил их в Нью-Йорк.
В городе лидер республики предстал перед судом, следующее судебное заседание пройдет 17 марта.