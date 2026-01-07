Число жертв военной операции США в Венесуэле превысило 70 человек

WP: во время военной операции США в Венесуэле погибли 75 человек

Власти США полагают, что в результате военной операции в Венесуэле погибли примерно 75 человек, в том числе мирные жители. Об этом сообщила газета The Washington Post .

Источник издания рассказал, что американские военные убили не менее 67 человек. Другой собеседник газеты предположил, что число жертв составляет примерно от 75 до 80 солдат и мирных жителей. Среди убитых были гражданские лица, а также военнослужащие из Кубы и Венесуэлы.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Штаты не понесли потерь во время выполнения операции в Латинской Америке. Он подчеркнул, что несколько военнослужащих получили ранения.

Армия США похитила из Венесуэлы президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Во время захвата они получили травмы. Врачи обследовали супругов на борту самолета, который доставил их в Нью-Йорк.

В городе лидер республики предстал перед судом, следующее судебное заседание пройдет 17 марта.