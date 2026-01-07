Букмекеры отказались выплатить деньги тем, кто поставил на вторжение в Венесуэлу

Polymarket не выплатит выигрыши за ставки на вторжение в Венесуэлу

Платформа Polymarket отказалась выплатить игрокам миллионы долларов, которые они поставили на вторжение США в Венесуэлу. Как сообщила газета The Guardian , причина в нежелании отдавать выигрыш. Объяснили это тем, что захват президента Николаса Мадуро не считается полноценным вторжением.

Polymarket утверждает, что заявления Дональда Трампа о контроле США над Венесуэлой не соответствуют условиям пари. Для того чтобы ставка была успешной, по мнению букмекеров, должна была произойти «военная операция по установлению контроля» над территорией страны.

При этом Polymarket согласился выплатить 436 тысяч долларов человеку, который за 30 тысяч долларов предсказал захват Мадуро и его вывоз из Венесуэлы.

Как стало известно, в результате военной операции в Венесуэле погибли примерно 75 человек, в том числе мирные жители. Источники газеты The Washington Post сообщили, что среди убитых были гражданские лица, а также военнослужащие из Кубы и Венесуэлы.

Трамп, в свою очередь, заявил, что ни один американский военный не погиб и ни одна единица военной техники не потеряна в результате операции в Венесуэле.