Китай напугало сближение России с КНДР из-за реакции США

Сотрудничество России и КНДР невыгодно Китаю, потому что может укрепить альянс США, Японии и Южной Кореи — противников КНР. Заместитель госсекретаря Курт Кэмпбелл заявил об этом на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, сообщила газета The Guardian .

«Китай не выступал с прямой критикой России, но мы считаем, что усиливающаяся координация действий между Пхеньяном и Москвой нервирует их», — сказал он.

Кэмпбелл объяснил, что поддержка со стороны России может привести к тому, что КНДР задумается о провокациях, не соответствующих интересам Китая. К тому же военное сотрудничество этих стран поможет США создать сеть альянсов с Южной Кореей и Японией в Восточной Азии, которую КНР, по словам представителя Госдепа, рассматривает как направленную на ограничение его мощи.

В ноябре президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение о стратегическом партнерстве с КНДР. Аналогичное решение принял лидер Северной Кореи.