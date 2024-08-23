Китай и Белоруссия выступили за мирное урегулирование конфликтов

Коммюнике: Китай и Белоруссия поддержали дипломатическое разрешение конфликтов

Rao Aimin/XinHua
Фото: Rao Aimin/XinHua/Global Look Press

Китай и Белоруссия договорились вместе противостоять всем формам гегемонизма и политики грубой силы. Об этом сообщили в совместном коммюнике правительств, которое опубликовали в рамках визита премьера Госсовета КНР Ли Цяна в Минск.

Стороны пообещали поддерживать друг друга по вопросам, связанным с вмешательствами внешних сил во внутренние дела стран. Также государства поддержали мирное разрешение конфликтов, идею партнерства и конструктивного диалога.

«Обе стороны будут укреплять сотрудничество в сферах обороны, юстиции, правоохранительной деятельности и безопасности», — добавили в коммюнике.

Страны также решили укрепить сотрудничество в сфере подготовки военнослужащих, борьбы с киберпреступностью и «тремя силами зла» (терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом).

Ранее Ли Цян посетил Москву. Он напомнил, что «вековая дружба» России и Китая выдержала международную турбулентность. Премьер Госсовета КНР назвал сотрудничество двух государств прочным и непоколебимым.

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