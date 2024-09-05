Киргизов призвали не ездить в Россию

Посольство Киргизии рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Россию

Пресс-служба МИД Киргизии
Фото: Пресс-служба МИД Киргизии

Посольство Киргизии рекомендовало своим гражданам на время воздержаться от поездок в Россию. Сообщение распространила пресс-служба МИД республики.

«В связи с продолжением действия на территории России введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу иностранных граждан», — объяснили призыв в министерстве.

Без веских оснований киргизам лучше не ездить в Россию, предупредили в МИД. Рекомендация действует до снятия вышеуказанных мер.

До этого Киргизия ужесточила правила пребывания для россиян. Они смогут находиться в Киргизии без оформления документов 90 дней.

Ранее россиян предостерегли от поездок в страны Ближнего Востока, особенно в Израиль и Ливан. В этих регионах сохраняется напряженная обстановка, но пока причин для паники нет.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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