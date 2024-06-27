Дипломаты призвали россиян не посещать Ливан из-за Израиля

Ливан может вступить в конфликт с Израилем, поэтому россиянам следует воздержаться от поездок туда. Российский посол Александр Рудаков заявил об этом в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы все-таки рекомендуем для российских граждан, которые хотели бы приехать в Ливан по своим небольшим делам, воздержаться от этого всего, пока ситуация на юге Ливана не успокоится», — процитировало посла РИА «Новости».

Дипмиссия России, по словам посла, подготовилась к ухудшению ситуации и разрастанию конфликта на всю территорию Ливана. Он допустил столкновение с Израилем, хотя пока причин для паники нет. Рудаков заявил, что посольство продолжило работать в штатном режиме.

На юге Ливана находятся объекты движения «Хезболла», которое время от времени атаковало Израиль и получало ответные удары. В интернете появились кадры, на которых израильские военные обстреливали боевиков средневековыми катапультами.