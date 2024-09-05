Киргизия ужесточила правила пребывания для россиян и других граждан стран ЕАЭС

В Киргизии вступило в силу постановление «О вопросах пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории КР», ужесточающее условия нахождения в стране в том числе россиян. Об этом сообщил «Sputnik Кыргызстан» .

Изменения коснутся граждан стран, с которыми у Киргизии безвизовый режим. Регистрация и продление пребывания на длительный срок станут возможными только при наличии ВНЖ, удостоверения лица без гражданства, а также удостоверения «Кайрылман» или «Мекен-карт», созданных для этнических киргизов и уроженцев страны с иным гражданством.

Граждане государств ЕАЭС, в частности россияне, смогут находиться в Киргизии без оформления документов 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.

Ранее вице-премьер Эдиль Байсалов призвал российские власти не ограничивать работу мигрантов из Киргизии.