Киргизия объяснила введение нового порядка проведения платежей

Власти Киргизии изменили порядок проведения платежей ради установления прозрачности финансовых потоков, рассказал РИА «Новости» министр экономики республики Данияр Амангельдиев. По его словам, это решение позволит местным банкам отсечь «сомнительные операции».

Глава Минэкономики уточнил, что в Киргизии создали специальную государственную комиссию. Именно она займется обеспечением проведения транзакций. Постановление приняли, добавил Амангельдиев, власти создали торговую компанию, которая будет осуществлять платежи. Операции станут дешевле, отметил министр.

«Мы упрощаем, создаем все условия для того, чтобы эти торговые операции прозрачнее проходили», — резюмировал Данияр Амангельдиев.

О запрете проводить платежи без реальных поставок товаров в Киргизию стало известно накануне. Новые правила вступят в силу через три недели и будут действовать год.