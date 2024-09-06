Киргизия запретила проводить платежи без реальных поставок товаров

ЦБ Киргизии запретил совершать платежи без реальных поставок товаров в страну

Киргизские банки с сентября не смогут проводить расчеты за товары без реальных поставок на территорию республики. Постановление опубликовали на официальном сайте регулятора, оно будет действовать в течение года.

Документ вступит в силу через три недели после опубликования. Постановление подписал председатель Национального банка Мелис Тургунбаев.

«Установить ограничение со сроком на один год <…> принимать к исполнению платежные поручения <…> без реальной поставки на территорию Кыргызской Республики», — следует из текста документа.

Исключение сделали для уполномоченных госкомпаний. Их список утвердило правительство Киргизии. Решение приняли для обеспечения экономической безопасности республики.

Днем ранее киргизские власти ужесточили правила пребывания россиян в стране. Без оформления документов там можно будет находиться в течение 90 дней.