Киргизские банки с сентября не смогут проводить расчеты за товары без реальных поставок на территорию республики. Постановление опубликовали на официальном сайте регулятора, оно будет действовать в течение года.
Документ вступит в силу через три недели после опубликования. Постановление подписал председатель Национального банка Мелис Тургунбаев.
«Установить ограничение со сроком на один год <…> принимать к исполнению платежные поручения <…> без реальной поставки на территорию Кыргызской Республики», — следует из текста документа.
Исключение сделали для уполномоченных госкомпаний. Их список утвердило правительство Киргизии. Решение приняли для обеспечения экономической безопасности республики.
Днем ранее киргизские власти ужесточили правила пребывания россиян в стране. Без оформления документов там можно будет находиться в течение 90 дней.
Помощники омбудсмена Подмосковья проверили избирательные участки
Киргизия запретила проводить платежи без реальных поставок товаров
Праздничное мероприятие «А у нас во дворе» пройдет в Лобне 6 сентября
Бывшего смотрящего за Тюменью отправили в колонию
Участник СВО из Белоозерского проголосовал на выборах в Совет депутатов
Почетный гражданин Воскресенска Козлов в числе первых проголосовал на выборах
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте