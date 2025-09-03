Ким Чен Ын взял с собой в Пекин младшую сестру

Среди членов прибывшей в Китай делегации КНДР заметили младшую сестру северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон. Кадры с ней опубликовал журналист Life.ru, корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев в Telegram-канале .

«Заметил в делегации главы КНДР его младшую сестру Ким Е Чжон, которая принимает активное участие в управлении государством», — поделился он.

По его словам, Ким Е Чжон часто выступает с заявлениями на международную тематику и сопровождает брата в зарубежных поездках.

Российский лидер Владимир Путин встретился с северокорейским коллегой Ким Чен Ыном в резиденции «Дяоюйтай». Видео с их встречей опубликовала пресс-служба Кремля. На кадрах политики улыбнулись и пожали друг другу руки.

Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин переговаривался с Путиным и Ким Чен Ыном во время парада в Пекине. Политики сидели на трибунах рядом с китайским лидером.